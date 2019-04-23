香港財經

證監會禁止國信證券(香港)前零售經紀業務主管及負責人員蘇細強重投業界，為期10個月。

證監會表示，早前就國信於2014年11月至2015年12月期間，在處理第三者存款時違反打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，而對其作出的處分。

證監會發現，國信的違規行為可歸因於蘇細強沒有履行其作為負責人及國信高級管理人的職責所致，包括沒有確保國信已制定有效政策，以審查和批准零售客戶所收取的第三者存款。

同時，亦未有實施充分的制度及監控措施，以識別及監察存入其銀行子賬戶的第三者存款等。