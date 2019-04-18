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李嘉誠注資 Zoom首日上市曾飆逾83%

獲李嘉誠旗下維港投資入股的雲端視像會議公司Zoom，周四在美國首日掛牌，以65美元高開，較招股價36美元大升80.55%；盤中高位觸及66美元，升幅達83.33%；最終以62美元收市，上揚72.22%。同日掛牌的圖片分享網站Pinterest收報24.4美元，較上市價高超過28%。

博斯蒂克:儲局利率政策非常接近中性



美國亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克表示，聯儲局的利率政策現時非常接近中性。市場面對的風險，是人們願意冒更多風險，並一路前進，但這種做法不可取。達拉斯聯儲總裁卡普蘭稱，對今年經濟增長信心增強。

為美穀物進口設限 世貿裁定中國敗訴



世貿(WTO)爭端小組決定，中國對從美國進口的白米、小麥與玉米等穀物實施配額關稅，違反市場准入承諾。

美國零售銷售數據強勁 道指收市升110點



美國零售及失業救濟數據強勁，道指尾段曾升152點，收市仍漲110點或0.42%，早段則一度倒跌5點；標指反覆上揚0.16%；納指反覆微升0.02%。投資者續關注部分民主黨人提出的新醫療政策方案，輝瑞挫逾1%，製藥和生物科技股拖累大市，醫療保險商UnitedHealth則反彈逾2%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國3月零售銷售增1.6%，為2017年9月以來最大漲幅，高於預期的0.9%，按年增3.6%。上周首次申請失業救濟人數減至19.2萬人，為1969年9月以來最低。4月Markit製造業PMI初值52.4，預期52.8，3月終值52.4。

￭ 美滙指數尾段上揚0.45%，報97.46，美元兌歐羅也升0.55%，報1.1234美元。

￭ 紐約期金曾跌至近四個月低，每盎斯低見1273美元，收市報1276美元，微跌0.1%。

￭ 紐約期油漲0.4%，每桶收報64美元；布蘭特期油彈高0.5%。

￭ 美國司法部公開通俄案調查報告，重申總統特朗普無勾結俄羅斯干預美國2016年總統選舉。

￭ 美國運通首季盈利按年跌5.14%，核心每股盈利勝預期。

￭ 黑石第一季盈利按年升30.83%，每股盈利勝預期。

￭ 憧憬歐洲企業盈利造好，德股升0.57%，法股攀高0.31%，惟英股跌0.15%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7074元，較周三紐約尾盤跌297點子。

【新股追蹤】偉鴻集團暗盤微跌



偉鴻(03321)下周二掛牌，交易資料顯示，暗盤曾高見1.56元，較招股價升11.43%；收報1.39元，跌0.71%。

本地焦點簡訊

￭ 夜期收報30094點，較恒指收市高水131點。

￭ ADR港股比例指數報30254點，較港升130點。

￭ 中州證券(01375)首季多賺78.78%，公司擬非公開發行新A股，集資不逾55億人民幣。

￭ 申萬宏源(06806)發售價釐定為每股3.63元，預期下周五(26日)掛牌。

￭ 藥明康德(02359)建議旗下合全藥業從新三板退市。

￭ 百德(02668)一名主要股東擬售股份。