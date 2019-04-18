香港財經 時事脈搏

政府統計處公布，今年1至3月經季節性調整失業率維持2.8%，與去年12月至今年2月的數字相同；就業不足率亦維持1%的水平。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在今年1月至3月維持偏緊，短期內料會維持大致穩定。政府會保持警覺，留意外圍多變的不明朗因素往後會如何影響勞工市場。

期內，總就業人數386.04萬人，減少約6300人；總勞動人口397.08萬人，增加約1600人。失業人數(不經季節性調整)11.04萬人，增加約7900人；就業不足人數減1400人，至3.89萬人。