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今日 13:47 香港財經

港航控股股東:海航代表或已帶走關鍵財務資料

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香港航空控股股東香港航空諮詢服務公司及Frontier Investment Partner確認，海航代表今晨進入港航辦事處，相信關鍵財務資料已被銷毀或帶走。

昨晚(17日)，港航的高層和其內部律師，以及新任及原有董事的代表，在外部律師的見證下達成協議，有關協議由在場律師記錄在案：

港航高管和法律部門同意，會將所有港航的重要財務資料妥善保管，並按照現有模式，由新任董事委派外部保安在場24小時駐守值班。港航高管承諾，所有相關資料不會被銷毀或被帶離港航。

但在今早(18日)約6時45分，海航一眾代表帶領眾多保安強行衝進港航辦事處，當場驅逐所有新任董事所委派的外部保安人員。新任董事初步認為，港航關鍵的財務資料及硬碟可能已經被毀或帶走，具體損失目前難以估量。

截至目前，所有由新任董事聘請的外部保安人員已經全部被驅逐出港航位於東涌東薈城一座的總公司辦事處。

上述港航協議內關於保存港航重要財務資料的保安模式，旨在調查及阻止海航進一步的關聯方交易和任何中飽私囊的行為，但今日發生的相關不當行為已嚴重違反該協議，情況令人擔憂。

港航控股股東表示，將致力行使一切可能的法律手段，維護港航員工、顧客及商業夥伴的最佳利益。

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