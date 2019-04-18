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WSJ:中美最快5月底簽署貿易協議

《華爾街日報》報道，中美為下一輪貿談初定時間表，安排面對面會談，兩國代表計劃5月底或6月初，舉行協議簽署儀式，兩國元首有機會舉行峰會。

聯儲局:美經濟溫和增長 勞工市場續緊張



美國聯儲局地區經濟報告表示，整體經濟活動以「輕微至溫和」步伐增長，少量地區增速有所加快。廣泛地區勞工市場人手供應仍緊張，工資溫和增長。

大摩首季少賺9% 勝預期



摩根士丹利首季少賺9.28%，經調整後每股盈利1.33元，高於市場預期1.17元。

美股收市牛皮偏軟 納斯特100指數創新高



IBM業績不佳，股價跌逾4%，藥廠默克也挫超過4%，拖累道指反覆低收3點，最多挫60點，但也曾回升48點。標指跌0.23%。納指回吐0.05%。不過，納斯特100指數漲0.3%，創收市歷史新高；費城半導體指數也破頂，揚1.56%，英特爾抽升3.26%。金融股高盛漲3%，摩通攀高2.88%，都為大市帶來支持，美股全日表現牛皮。

外圍焦點簡訊

￭ 美國2月貿赤跌3.4%，至494億美元，為去年6月來最少，數據遠勝預期；期內對華貿赤大減28.2%。

￭ 費城聯儲銀行總裁哈克：美國經濟仍良好，料聯儲局今明年最多須各加息一次。

￭ 避險意欲減退，美滙指數尾段跌0.05%，報97；美元兌主要貨幣滙價變動輕微。

￭ 紐約期金曾跌至每盎斯1275.2美元，為去年12月以來最低，收報1276.8美元，跌0.03%。

￭ 美國原油庫存意外減少140萬桶，布蘭特期油曾升穿72美元，創5個月高，收報71.62美元，跌0.1%；紐約期油倒退0.5%。

￭ 美鋁首季轉淨虧損1.99億美元，每股經調整虧損23美仙，遜於預期的虧損13美仙。

￭ 聯合航空財務總監料波音737 MAX飛機今夏獲准復飛，年底前回復正常交付。

￭ 德股和法股分別升逾0.4%和0.6%，英股僅漲0.02%。

￭ 摩根士丹利分析師料今年內地GDP增長升至6.5%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.6777元，較周二紐約尾盤漲384點子。

港航主席鬧雙胞 海航代表認「股東糾紛」



陷入財困的香港航空亂局愈演愈烈。出身自海航、港航原主席侯偉周三以「主席」身份，向員工發內部信件，解釋董事會變動，並形容事件是源自「股東間糾紛」。港航兩名主要股東則再次發聲明，指鍾國頌將重返董事局擔任主席一職。

本地焦點簡訊

￭ 夜期收報30109點，較恒指收市低水16點。

￭ ADR港股比例指數報30067點，較港低56點。

￭ 吉利(00175)獲母企斥約9.7億元增持，持股比例升至45.54%。

￭ 澳至尊(02031)預料全年盈利按年大增。

￭ 億京大埔海日灣II周三第二日開放示範單位，截至晚上7時，兩天共累計收票逾560張，以首張價單295伙計，超購近1倍。

￭ 通訊局接納香港寬頻(01310)建議收購滙港電訊(WTT)的合併各方所提出的承諾。兩間公司計劃本月底前完成交易。