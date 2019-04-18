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印度第二大航空公司捷特航空(Jet Airways)周三表示，由於依然未能獲得貸款方提供緊急資金救助，公司已全面停飛。

捷航背負近12億美元(約93.6億港元)債務，最近數周致力爭取貸款方提供約2.17億美元信貸，但至今仍未取得款項，同時面對追債，恐即時倒閉。集團發表聲明稱，別無選擇之下，惟有宣布暫時停飛所有航班。

捷特每周各有7班來往香港和印度新德里及孟買的航班，如果捷特最終倒閉，將令港印航線進一步受國泰航空(00293)和印度航空控制，可能令機票加價，旅客也少了選擇。