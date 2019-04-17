香港財經

近期陷入財困的香港航空，亂局愈演愈烈。出身自海航、港航原主席侯偉今日以「主席」身份，向員工發內部信件，解釋董事會變動，並形容事件是源自「股東間糾紛」。港航兩名主要股東香港航空諮詢服務公司及Frontier Investment Partner則再次發聲明，強調特別股東大會依足法定程序，目標是捍衞港航財務穩健，阻止中飽私囊行為。

香港航空諮詢服務及Frontier昨日發布聯合聲明，指鍾國頌將重返董事局擔任主席一職，不過，據《蘋果日報》報道，侯偉今日也以「主席」身份向員工發內部信件，解釋董事會變動，形容事件是源自「股東間糾紛」，不會影響港航營運。侯偉內部信件指出，高級管理層會繼續解決目前公司正面對的問題，會與管理層採取實質行動，捍衞港航未來。

香港航空諮詢服務及Frontier今日再發聲明，強調特別股東大會依足法定程序進行，又指港航正面臨嚴重的財務狀況及財務上的不當行為，港航控股股東的有關行動，旨在捍衞港航財務穩定性，及阻止進一步的關聯方交易和任何中飽私囊的行為。

另外，據《明報》報道，昨晚曾有第三方顧問團到抵港航位於東涌的總部，打算調查公司的財務狀況，有人企圖帶走大量文件。據該名內部員工提供的片段所見，有兩名揹背包的男子企圖帶走一行李箱，據悉箱內均為公司內部文件，顧問團向該兩名男子表示「文件不能帶走」，最後該兩男子將行李箱帶返公司辦公室內。