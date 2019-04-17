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今日 16:24 香港財經

港航:近期事件沒影響業務運作

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近期陷入財困的香港航空，其亂局愈演愈烈。港航兩名主要股東香港航空諮詢服務公司及Frontier Investment Partner昨日發布聯合聲明，宣布在其支持下，去年8月辭去港航董事的鍾國頌，將重返董事局擔任主席一職，與新董事一同接掌港航。

港航聲明表示，向客戶、商業夥伴及一眾支持港航的人士保證，有關事件沒有影響其業務運作，公司繼續如常營運。

港航又稱，一如既往致力在即將來臨的復活節及勞動節假期，為旅客提供優質的客戶服務。

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