香港財經 時事脈搏

團結香港基金發表新一期土地及房屋政策倡議報告，分析顯示，公私營房屋供應將面臨斷崖式下跌，3年內公屋平均輪候時間將突破6年大關，而2023年的私人住宅供應量，將較2018年大跌近四成。

為緩解當前房屋困局，基金會建議加速發展25幅「改劃地」；認真考慮西貢十四鄉兩幅合共64公頃的「未劃分山坡地」，提供約2至3萬個住宅單位；盡快開展110公頃「棕地」及150公頃私人新界農地改劃工作。

報告同時指出，社會應該汲取現時「土地荒」的教訓，盡早為土地需求作出更具策略性和綜合性的評估，除了住屋用途外，亦應照顧各行各業的發展需要，例如為促進貿易及物流發展，政府應以更具前瞻性的視野，全面檢討經濟後勤地的需求。

報告認為，在總房屋單位供應目標並未增加的情況下，修改公私營比例只是拆東補西的零和遊戲，無法有效彌補因過往落成量不達標而形成的供應缺口；僅計2013至2017這5年，本港公私營房屋的累計短缺已達9.9萬個單位。

報告又預計，在2019至2023年的5年間，平均私人住宅單位落成量約1.85萬個，比基金會去年預計的落成量低11%；到2023年，將進一步銳減至1.33萬個，較2018年水平大跌近四成。

基金會報告預計，未來4個財政年度，公營房屋預測落成量僅為年均1.83萬個單位，遠低於《長策》供應目標約42%；到2022至2023財政年度，落成量更將斷崖式下跌至1.45萬個單位。

總括2019至2020到2028至2029十個財政年度，預計公營房屋供應將累計短缺至少8.5萬個單位。在未來3年內，一般公屋申請者的平均輪時間將由現時的5.5年增至超過6年。