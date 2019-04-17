香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止兩連升，惟仍企穩2厘水平，報2.03214厘，較周二低0.10572厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.5厘，較周二顯著下滑0.62643厘；1星期拆息跌至1.99214厘；兩星期拆息跌至2.06429厘；3個月拆息回落至2.01143厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.07857厘；1年期拆息回落至2.29275厘。

港滙方面，截至上午11時19分，港元兌美元報7.8435。