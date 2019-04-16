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庫德洛:中美貿談正全面取得良好進展



美國白宮經濟顧問庫德洛表示，中美兩國的貿易談判在所有重要議題都取得良好進展，本周將繼續磋商。

美銀首季多賺6% 勝預期



美國銀行今年首季盈利68.69億美元，按年增長5.84%，每股賺0.7美元，多過市場預期。期內淨利息收入按年升5.15%。

與蘋果專利訴訟和解 高通收市飆23%



晶片商高通與蘋果就專利糾紛和解，同意放棄所有訴訟。高通收市暴漲23%，市後時段續升逾3%。費城半導體指數創收市新高，升逾3%。

道指收市升67點 納指站上8000



強生(J&J)首季盈利勝預期，股價漲逾1%，推動美股道指一度漲145點，收市回順升67點或0.26%；標指漲0.05%；納指升0.3%。UnitedHealth首季盈利勝預期，股價先升後瀉4%，局限道指升勢。

外圍焦點簡訊

￭ 美國3月工業生產跌0.1%，市場預期增0.2%。全國建築商信心指數4月微升1點，至63點。

￭ 美滙指數尾段報97.07，升0.14%。歐羅兌美元跌0.17%。

￭ 紐約6月期金跌14.1美元或1.1%，收市每盎斯報1277.20美元，創今年新低。

￭ 紐約期油收漲1%。布蘭特期油升0.8%。

￭ 庫德洛：特朗普仍支持凱恩(Herman Cain)與穆爾(Stephen Moore)出任聯儲局理事，但白宮考慮其他可能人選。

￭ 美國航管局：波音737 MAX型號飛機軟件更新被確認為「適宜操作」。

￭ IBM首季純利按年跌5.4%，每股經調整盈利勝預期；但收入滑落4.7%，低於預期。IBM市後時段股價受壓。

￭ 貝萊德第一季盈利按年跌3.31%，優於預期。

￭ 聯合健康首季純利按年升22.2%，勝預測。

￭ 消息：美國司法部或反對Sprint與T-Mobile US合併建議。

￭ 荷蘭ING銀行據報擬購德國商業銀行，但遭對方拒絕。

￭ 英國股市收漲0.44%；德股升0.67%；法股攀升0.36%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7127元，較周一紐約尾盤跌52點子。

海日灣II首日收250票



億京大埔白石角海日灣II開價後，售樓處周二首天開放，市場消息稱，截至晚上9時45分，累收近250票，以首張價單295伙計，接近足額認購。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報30138點，較昨日恒指收市高水8點。

￭ ADR港股比例指數報30080點，較香港低48點。

￭ 人保(01339)首季原保費收入按年增13.6%。

￭ 財險(02328)首季原保費收入按年增18.29%。

￭ 工銀亞洲全年稅後盈利82.78億元，按年增5.11億元，創新高紀錄。

￭ 高銀(00530)以初步代價21.62億元，向控股股東收購啟德第4B區4號地皮四成股權。

￭ 中國通號(03969)計劃在科創板發行A股的申請，已獲上交所受理。