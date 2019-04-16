香港財經

工銀亞洲公布，截至去年12月底止，全年實現稅後淨利潤82.78億元，按年增加5.11億元，創新高紀錄；去年平均資產收益率及平均普通股本回報率，分別為0.9%及9.56%。

截至去年12月底，該行資本充足率19.75%，一級資本充足率17.94%，總體保持資本總量充足與資本結構優良。

去年底，該行實現總資產餘額8936億元，當中零售資產佔比不斷上升；總負債餘額7763億元；貸款及客戶存款總額分別為4758億元和5335億元，較2017年末分別增長3%及7%。