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今日 10:52 香港財經

陳茂波:政府研究監管虛擬交易平台

財政司司長陳茂波周二表示，發展金融科技是政府首要工作之一，當局正探討監管虛擬交易平台。

陳茂波出席論壇致辭時稱，截至2月底，轉數快(FPS)已有超過250萬戶的登記用戶，為較快的起步階段。政府及監管部門並正探討監管虛擬交易平台，並研究將由多家銀行聯合推動的貿易融資區塊鏈平台「貿易聯動」(eTradeConnect)連接國際企業。

他指出，政府致力發展金融科技，目前本港擁有超過550間金融科技公司及初創企業。過去5年，本港的金融科技公司的投資增加11億美元，高於日本、新加坡及澳洲等地。

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