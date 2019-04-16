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埃文斯料利率至明年秋季將維持不變

美國芝加哥聯儲總裁埃文斯稱，聯儲局貨幣政策在現行利率水平上適宜，直至明年秋季都可能無需進行調整。他對通脹續低於局方2%目標感擔憂。

捷克辦安全會議 華府擬促盟友禁華為5G



路透報道，美國將於下月在捷克布拉格舉行的網絡安全會議上，敦促盟友禁止中國華為參與5G建設。

中國傳考慮取消向美農產品徵關稅



外電透露，中國正考慮應美國提議，把針對主要農產品的懲罰性進口關稅取消、轉而向其他商品徵收。

高盛花旗季績失色 美股收市偏軟



首季業績表現未如理想，高盛股價低收3.84%；花旗曾挫1.7%，收市僅跌0.06%；波音低收1.10%；道指受拖累曾跌95點，收市只挫27點或0.10%；標指跌0.06%；納指回吐0.10%。

外圍焦點簡訊

￭ 高盛首季盈利按年跌20.28%，每股賺5.71元，高於預期。

￭ 花旗首季盈利按年增1.95%，每股盈利高於預期。

￭ 美元滙價變動不大，美滙指數尾段報96.94，微漲0.02%。

￭ 紐約期金滑至一周低，每盎斯收報1291.3美元，挫3.9美元或0.3%。

￭ 俄羅斯財長的言論令人揣測或有意增產，紐約期油收市挫0.8%，布蘭特期油跌0.5%。

￭ 英股收跌不足1點；德股揚0.17%；法股攀高0.11%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7075元，較上周五紐約尾盤漲21點子。

【新股追蹤】禪遊科技暗盤漲逾兩成



禪遊(02660)周二掛牌，交易資料顯示，暗盤最高見1.61元，較招股價升30.89%，收市報1.5元，升21.95%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報29700點，較昨日恒指收市低水111點。

￭ ADR港股比例指數報29699點，較港低110點。

￭ 中建材(03323)預期首季盈利大增。

￭ 眾安(06060)首3個月原保費收入26.21億人民幣，按年增18.17%。

￭ 彩客化學(01986)預期第一季盈利按年增2.47倍。