香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR再度撲向2厘水平，報1.98464厘，較上周五高0.10321厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.81厘，較上周五彈0.12714厘；1星期拆息回升至1.99129厘；兩星期拆息上揚至2.00179厘；3個月拆息走高至1.95143厘。

長息方面，半年期拆息升至2.04536厘；1年期拆息回落至2.30071厘。

港滙持續轉強，港元兌美元最高一度見7.8401，截至上午11時27分，港元兌美元報7.8411。