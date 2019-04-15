香港財經 時事脈搏

彭博全球城市早餐指數顯示，在香港購買一份早餐的價錢是平均日薪的2.36%，全球排第74位，即需要工作約11分鐘，才能買得起一份「標準早餐」。

該調查比較各地民眾對早餐的負擔能力。「標準早餐」定義為一杯鮮奶、一隻雞蛋、兩片多士和一份水果。調查涉及的137個城市中，只有4個城市只需拿出日收入的不足1%就可買到一份早餐。

排名第一的是瑞士日內瓦，只佔平均日薪0.8%，緊隨其後的是阿聯酋杜拜、盧森堡和瑞士伯恩，若以每天工作8小時計算，市民只要工作約5分鐘，便買得起一份早餐。

亞洲城市中，新加坡排名最高，位列第37，早餐費佔日薪比例為1.4%。上海排第102，台北排第105，早餐費佔日薪的4.24%，需工作20.4分鐘才能換得一頓早餐。

在調查涉及的內地5個城市中，杭州的早餐最貴，需要工作約30分鐘才能買得起一份。

至於30個最負擔不起早餐的城市，主要集中在南美、東歐、東南亞和非洲。這些地區中有很多糧食沒有保障，或獲得負擔得起和營養豐富食物的機會有限。排名最後的是非洲國家加納阿克拉和尼日利亞拉各斯，市民要買一份標準早餐，平均須工作兩個多小時。

由於惡性通脹和複雜的貨幣狀況，今年的調查未有包括委內瑞拉首都卡拉卡斯。