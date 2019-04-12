今日 01:59
香港財經
港股直擊
夜市期指收報30162點，升212點，較昨日恒指收市29909點，高水252點，成交35680張。
夜市國指期貨收報11771點，較昨日國指收市高水111點。
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資金續緊 1個月拆息超2.1厘
今日信報
美列37華企危險名單 京促盡快剔除
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藏2000海報 救200底片 美國回流…
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再展大升浪 須有催化劑
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Ko Tin-yau｜ EJ Insight
港航傳向股東尋求20億 確保繼續持有牌照
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深水灣徑8號特色戶逾6億沽 膺亞洲分層樓王
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內地出口報喜 港股拗腰升70點 成交縮兩成半
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中國3月出口美元計升14.2% 勝預期
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中國3月新增貸款1.69萬億 勝預期
中國財經 ｜ 昨日 16:15
波音被爆早知MAX 8不宜埃首都機場飛行
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