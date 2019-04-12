香港財經 即巿股評

市場繼續精神分裂，反映全球經濟數據與市場預期差異的花旗經濟驚喜指數(Citi Economic Surprise Index)，從上月底負30樓下，回升至上周的負23水平，但依然遠低過0水平，即表示經濟仍遠差過經濟師預期，但全球央行放水扭曲市場，只有大家瞇埋眼唔好望數據，繼續信央行會打救，唔少芬佬認為而家唔衝出去打獵就呻笨。

希臘5年債息比美國仲低

好友愈戰愈勇，從日圓升穿110兌一美元即掉頭回落，執筆報111.7兌一美元，反映市場樂觀的情緒仍旺盛，令全球股市企在高位，連另類資產比特幣上周亦翻生，雖然近期勁CHOK，但暫時仍企在5000美元樓上。

風險胃納上升速度簡直難以想像，德國十年債再陷入負水平已瘋狂，不過一山還有一山高，號稱全球最安全資產美債，5年期國債孳息報2.31厘，竟然還比5年期希臘債息高(2.18厘)，即是市場唔理歐豬國經濟有幾壞，最終都睇死央行要救，加上之前債息吸引過美債，所以雖然中港股市下跌，但投資者接受風險的程度仍相當高。

鐵塔現低吸機會

5G股喺今年主題，周三推介的鐵塔(00788)，由於本周初抽升過急，股價上兩日回吐，一度回至2.05元樓下心水價，揸中線值得吸納，理由是染藍機會大，加上估值上比同業低，同埋內地或誕第四家5G電訊商，詳細可睇番周三的《鐵塔估值不離地》。

至於周二在《信報》政觀其辯推薦，被譽為下隻NVIDIA之稱的5G晶片股賽靈思(Xilinx)，近日亦現突破，更升穿130元關，隔晚高見132.51美元，目標依舊睇150元。

UBER上市助軟銀一把

UBER上市在即，我認為要望實有機會成為亞馬遜股王級數的軟銀(日本上市編號9984，美國ADR編號SFTBY)，首先軟銀旗下的持股的願景基金揸住UBER，UBER上市等同為願景基金釋放價值。

其次，軟銀絶對食正5G，旗下的電訊部門已取得日本5G牌照。更勁的喺，願景基金揸住ARM，ARM呢間公司主宰手機架構外，也主宰近乎有物聯網產品命脈，而公司大力發展AI及機械人，更從GOOGLE手上買入Boston Dynamics，是全球唯一一間全方位軟硬件全力投資5G及AI的公司。

不過，軟銀的負債水平相當高，標普和穆迪一向擔心其債務水平，但筆者對軟銀信心十足，一來軟銀創辦人孫正義眼光獨到，當年中國阿里巴巴未發圍時已真金白銀投資，加上油價回升，願景基金主要股東之一沙特勢必支持，而願景基金其他股東還有大把CASH的蘋果公司和鴻海，所以無需擔心軟銀負債。

策略方面，以ADR計可現價買入，只要大市氣氛仍佳，中線目標睇60美元，失守50天線止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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