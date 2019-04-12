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香港航空據報擬向股東尋求20億元資金，以確保繼續持有牌照。

路透引述知情人士透露，香港航空高層上周告知股東，如果不能獲得新資金，其運營牌照面臨風險。高層談到通過股票配售籌集20億元的可能性。

知情人士表示，在考慮提供資金之前，股東要求查看公司2018年財報。

香港航空不對其財務活動置評；海航對此不予置評。

早前，有媒體引述消息人士報道，海航擬今年中為香港航空引資，有意的投資方來自新加坡及印度，期望於今年中完成交易。港航回應稱，一向對引入有實力的投資者持開放的態度。