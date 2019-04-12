香港財經

恒生銀行(00011)首席經濟師薛俊昇表示，當近期影響拆息的特別因素消除後，拆息有機會回落。

薛俊昇指出，本港同業拆息近期突然抽升，除了受3月季結因素影響之外，本月假期較多，加上本港銀行體系總結餘由4000億元跌至約500億元，令銀行對資金取態較謹慎保守，亦使拆息上升。

他稱，本港銀行同業拆息主要受美國聯儲局息口走勢影響，拆息在過去大半年一直處於「上上落落」的狀況。倘若長遠美息不變，當假期和季結因素影響消退後，拆息有機會回落，料全年走勢大致平穩。