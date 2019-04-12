港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止七連升，報1.88143厘，較周四低0.225厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.68286厘，較周四顯著回落1.65785厘；1星期拆息下滑至1.82929厘；兩星期拆息跌至1.86429厘；3個月拆息則回落至1.90304厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.03268厘；1年期拆息回落至2.29304厘。
港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.8448。
今日 11:32 香港財經
港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止七連升，報1.88143厘，較周四低0.225厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.68286厘，較周四顯著回落1.65785厘；1星期拆息下滑至1.82929厘；兩星期拆息跌至1.86429厘；3個月拆息則回落至1.90304厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.03268厘；1年期拆息回落至2.29304厘。
港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.8448。
|下一篇：
|滬指半日跌14點 深成指跌77點
|上一篇：
|世貿終裁 南韓可續禁福島水產進口