香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止七連升，報1.88143厘，較周四低0.225厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.68286厘，較周四顯著回落1.65785厘；1星期拆息下滑至1.82929厘；兩星期拆息跌至1.86429厘；3個月拆息則回落至1.90304厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.03268厘；1年期拆息回落至2.29304厘。

港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.8448。