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布拉德促儲局嚴正看待孳息曲線持續倒掛

美國聖路易斯聯儲總裁布拉德稱，決策者需認真看待國債孳息曲線持續倒掛，低通脹預期可能正發出令人憂慮的訊號。不過，紐約聯儲總裁威廉斯認為，孳息曲線倒掛並非經濟將衰退的預兆。此外，明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡里稱，可容忍通脹超過指標若干年，即使升至2.3%也無須擔心。

庫德洛對鮑威爾有信心 堅持凱恩入儲局



白宮經濟顧問庫德洛稱，對聯儲局主席鮑威爾有信心；白宮目前堅持凱恩入局擔任理事。他稱，不介意局方降息50基點，也許在餘生利率再也不會升。

彭斯:中美貿談若破裂 華府不惜倍增關稅



美國副總統彭斯接受訪問稱，華府有信心能與中國達成貿易協議，但若談判失敗，將不惜對中國產品加倍徵收關稅。

道指高開低收14點 藥股重挫拖累



華爾街展開業績期，打頭炮的銀行股普遍上揚，中美貿談也傳出利好，道指早段曾升72點；惟醫療股大跌，道指尾段一度倒跌94點，收市微跌14點；標指升不足1點；納指則回落0.21%。醫療股UnitedHealth、藥股默克、輝瑞分別挫4.3%、1.2%、1.0%；蘋果下滑0.83%；波音則回升1.43%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國上周首次申領失業救濟人數跌至19.6萬人，為1969年以來首次低於20萬。3月PPI按年增2.2%，勝預期。

￭ 美滙指數報97.17，升0.26%。美元兌日圓揚0.57%。

￭ 紐約期金每盎斯收報1293.3美元，跌1.6%。

￭ 美國上周原油庫存增700萬桶，紐約期油跌1.6%，布蘭特期油挫1.3%。

￭ Uber向美國證交會提交上市申請。

￭ 日本松下研究進一步投資與特斯拉合資超級工廠的電池生產。

￭ 波音CEO：67%持有737 MAX型號飛機的客戶已測試新軟件

￭ 英股低收0.05%。德股上漲0.25%。法股上揚0.66%，LVMH績佳股價飆4.6%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7289元，較周三紐約尾盤跌101點子。

【新股追蹤】申萬宏源集團港上市布局國際化



申萬宏源(06806)周五起招股，引入13名基石投資者，佔總集資額約七成。董事長儲曉明稱，來香港上市是為國際化布局。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報29835點，較昨日恒指收市低水4點。

￭ ADR港股比例指數報29756點，較恒指香港收市低82點。

￭ 鞍鋼(00347)預期首季按年少賺約78.22%。

￭ 秦港(03369)料首季淨利潤按年減少62.64%至68.39%。

￭ 新特能源(01799)料首季盈利跌約75%至80%。