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今日 16:31 香港財經

AlipayHK未來將與其他行業洽談合作

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AlipayHK與麥當勞合作，在麥當勞應用程式中增設AlipayHK付款選項。Alipay Payment Services (HK) Limited行政總裁陳婉真表示，其他食肆亦感興趣，未來將與其他行業洽談。

她認為，可幫商戶減輕營運問題，例如無人店構思有商戶歡迎，同一空間可做多些生意。

跨境支付方面，她指出，3月推出後流程穩定，周末消費多，集中深圳、珠海。之前發生一單異常交易事件，她稱，商戶正在做系統升級，用戶通知後已即時退款，涉及100多元，AlipayHK系統沒有異常。

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