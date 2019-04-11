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東亞銀行發表最新《經濟分析》報告，指粵港澳大灣區發展規劃綱要有助本港科技創新的發展，但需同時處理因規劃而對本港醫療服務、住屋及交通構成的負擔問題。

粵港澳大灣區發展規劃為內地9個大灣區城市、香港及澳門的協調發展。該報告認為，大灣區的發展將為香港帶來許多新的發展機遇，香港將會強化其國際金融、專業服務、運輸及貿易中心地位。香港亦應建設成亞太區的國際法律及爭議解決服務中心，及服務「一帶一路」建設的融資平台。

報告指出，本港的科技創新發展受到本地市場細小所限制，而大灣區發展將可帶來新的機遇。由於規劃支持將科技的研究成果轉化成商業應用，相信香港的大學研究成果未來在大灣區內的科研創新基地和創新孵化器平台將有更好的應用。

然而，報告指出，規劃亦令本港面對一些挑戰，如本地醫療服務、住屋以及交通這些社會基建的使用率，都已經達到飽和的水平，必須有效回應和處理。

對於規劃提供多項措施鼓勵本港年青人到大灣區實習創業和就業。報告表示，要鼓勵年青人到內地工作，必須幫助他們提升對內地的認識，透過提供政策協助他們到大灣區城市發展事業，例如政府可以跟在區內城市的香港商會合作，為港人在尋找工作、聘用過程，以及工作環境和文化上提供諮詢支援。