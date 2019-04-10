香港財經

金管局今日宣布，金融管理專員已根據《銀行業條例》向WeLab Digital Limited(WDL)授予銀行牌照以經營虛擬銀行，牌照於今日生效。

WeLab創辦人兼行政總裁龍沛智表示，很榮幸獲發虛擬銀行牌照，集團將積極投入在虛擬銀行的成立工作，發揮WeLab在香港本地及其他市場累積的純線上金融營運經驗，全力支持WeLab虛擬銀行的發展。作為在香港成立的金融科技及創科企業，取得牌照是對WeLab創新理念和技術能力的肯定。

龍沛智同時稱，往後WeLab虛擬銀行將憑藉先進的金融科技技術及經驗豐富的人才團隊，締造全新的銀行服務體驗，希望向大眾提供更便利、更多元化的零售銀行服務及產品。

WeLab提到，虛擬銀行業務未來將以三個「I」為核心理念，包括即刻(Instant)、互動(Interactive)、智能(Intelligent)，並會利用自主研發的人工智能(AI)、大數據等領先金融科技技術，致力為香港市民帶來隨時隨地的創新銀行服務體驗。WeLab虛擬銀行預計於未來6至9個月內上線並推出首批服務。

WeLab虛擬銀行董事局主席陳家強表示：「虛擬銀行為香港的銀行、金融科技業發展開啟了嶄新的篇章。今後將肩負虛擬銀行主席的責任，帶領團隊發揮WeLab的金融科技優勢，以科技踐行普惠金融。」