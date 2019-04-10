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滙豐銀行亞太區顧問梁兆基表示，近期港元拆息比較高企，主要由於個別銀行寸頭緊張，在銀行結餘較以往低的情況下，需要重新部署資金調動，短期需求上升導致拆息高企，但估計過一段時間後會回落。本地資金仍相對充裕，不相信拆息會持續高企。按息及借貸方面見不到會有好大異樣，會觀察息口走勢多一段時間。

梁兆基出席總商會舉辦的粵港澳大灣區論壇作專題演講，他表示，廣東省9個城市已由依靠土地及勞力做出口的珠三角，轉變為龐大的消費者市場，香港被迫一定要轉變，若不融入大灣區便無法取得利益，「唔入去冇嘢撈」。

他形容，就算有廚具都「先要有雞先知點煮」，指不似「一帶一路」主打長遠基建發展，對一般企業而言感受不到利益所在，大灣區則有所不同。內地1979年開放改革之初，資源只有地及人，故港商回內地設廠覓得機遇，香港則扮演金融及航運的角色，時至今日趨勢已改變，內地已很富有，外國已由貨物買家變為供應者，香港的角色也由提供貸款變成財富管理，香港需要轉變才可繼續得益於內地發展。

梁兆基指出，內地中產階層比例將由9%增長至2022年佔70%以上，2030年內地將佔全球消費總量的22%，成為最大消費市場。現時內地以內需作為經濟主要推動力，不再靠出口拉動，銀行的貿易融資生意已於2013年見頂。香港企業要進入大灣區這個「大水塘」賺錢，而不應等小部分內地人來港這個「洗手盤」，「地方細，洗完一個先洗到第二個」。