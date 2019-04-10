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今日 17:10 香港財經

金管向WeLab發出第4個虛擬銀行牌照

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金管局今日宣布，金融管理專員已根據《銀行業條例》向WeLab Digital Limited(WDL)授予銀行牌照以經營虛擬銀行，牌照於今日生效。

根據WDL的業務計劃，它的服務預期可於6至9個月內正式推出。金管局仍在處理餘下4份被甄選的牌照申請，進展良好。

這是金管局發出的第4個虛擬銀行牌照。金管局指出，引入虛擬銀行是香港邁向智慧銀行新紀元的關鍵舉措，亦是提升香港作為國際金融中心的優勢的一個里程碑。虛擬銀行除了能推動香港金融科技發展和創新，更可以為客戶帶來更好的體驗和促進普及金融。

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