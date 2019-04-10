香港財經 時事脈搏

運輸及房屋局局長陳帆表示，香港是自由市場，不適宜立法規定建屋面積下限。

在立法會特別財委會會議上，公民黨的譚文豪關注「納米樓」問題，他指出，現時市民愈住愈細，40平方米以下的單位由2014年約2000個，增至現時約6600多個，質疑政府會否限制單位不能太小。

陳帆回應稱，香港是自由市場，市面愈來愈多「納米樓」是「相對自然的現象」，但他亦認為不理想。現時土地供應緊張下，焦點盡可能在於數量的供應，如土地供應得以紓緩，相信市場會作出調節。他又認為在自由市場下，不適宜立法規定建屋面積下限，不過當局會繼續密切留意情況。

另外，陳帆指出，公營房屋供應出現樽頸，加上土地供應不足，相信公屋的平均輪候時間，未來幾年都不會大幅改善，但政府會盡力而為，希望官商民合作，盡可能提供過渡性房屋紓緩情況。

街工梁耀忠建議，利用900公頃預留興建丁屋的土地興建過渡性房屋，陳帆認為，這些土地比較零散，政府要考慮位置是否可建屋、方便居民出入及生活。現時正搜尋閒置的政府土地及建築物，如果可以使用，將撥入過渡房屋規劃，亦有與私人土地業主溝通，興建過渡房屋。

他指出，當局已成立小組，協助非政府組織規劃及申請，希望在官、商、民三方合作下，將過渡房屋的規模及數量做大。