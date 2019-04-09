今日 01:10
港股直擊
香港財經
夜市期指收報30091點，跌113點，較今日恒指收市30157點，低水66點，成交25874張。
夜市國指期貨收報11776點，較今日國指收市低水39點，成交 10373張。
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丁權符基本法 官地起屋違憲
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