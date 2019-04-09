訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:52 香港財經

港大料港首季GDP增長放緩至1%

放大圖片

香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目發表經濟預測，料本港首季實質GDP按年增長1%，較去年第四季的1.3%有所放緩。

中美貿易緊張引致環球經濟減慢，嚴重拖累本港今年上半年經濟增長，但展望下半年會有改善。報告預期，本港今年第二季實質GDP增長回升至2.1%，全年則增長2.3%，較去年增長3%為低，比上次公布的全年預測下調0.5個百分點。

報告顯示，第二季通脹率預計升至2.4%，較首季上升0.2個百分點，失業率預計維持在2.8%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。