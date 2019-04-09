香港財經

香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目發表經濟預測，料本港首季實質GDP按年增長1%，較去年第四季的1.3%有所放緩。

中美貿易緊張引致環球經濟減慢，嚴重拖累本港今年上半年經濟增長，但展望下半年會有改善。報告預期，本港今年第二季實質GDP增長回升至2.1%，全年則增長2.3%，較去年增長3%為低，比上次公布的全年預測下調0.5個百分點。

報告顯示，第二季通脹率預計升至2.4%，較首季上升0.2個百分點，失業率預計維持在2.8%。