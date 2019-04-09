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今日 15:02 香港財經

立橋人壽獲批港經營長期保險業務

立橋人壽宣布，已獲香港保險業監管局批准，在香港經營長期保險業務。

立橋人壽行政總裁李滿能表示，母公司立橋保險集團對香港保險市場前景充滿信心，將業務範圍由一般保險進一步擴展至長期保險領域。立橋人壽覷準壽險市場未來發展潛力，將專注本地市場，滿足社會未來對保障的龐大需求。」

李滿能稱，香港面對人口老齡化及平均壽命延長、醫療成本上漲與整體家庭保險保障不足等社會趨勢，對退休、醫療及人壽保障方案需求殷切。此外，香港擁有高度開放國際金融中心的優勢，配合大灣區的發展策略，更是商機無限。

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