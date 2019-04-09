香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升5日，報1.78929厘，較周一高0.06215厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.03071厘，較周一彈0.13142厘；1星期拆息升至1.98143厘；兩星期拆息上揚至1.95857厘；3個月拆息走高至1.83732厘。

長息方面，半年期拆息升至1.94464厘；1年期拆息回升至2.2475厘。

港滙方面，截至上午11時30分，港元兌美元報7.8463。