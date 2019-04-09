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保險投訴局公布，去年共接獲598宗投訴個案，較2017年減少9.7%。投訴個案主要涉及「保單條款的詮釋」及「沒有披露事實」。在已審結的414宗個案，有89名投訴人獲得保險公司賠償，總額達716萬元。

投訴委員會主席徐福燊表示，委員會去年共裁定15宗個案的投訴人得直，涉及的總額共211萬元，單一個案的最高賠償額為70萬元。

投訴局於去年共處理746宗投訴個案，其中201宗超出該局的職權範圍，其餘545宗受理個案中，418宗已審結，餘下127宗尚未結案將於今年處理。