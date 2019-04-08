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憂供應趨緊 國際油價創5個月高

利比亞內戰形勢惡化、油組減產，及美國制裁伊朗與委內瑞拉的消息，市場憂油市供應緊張，布蘭特期油收升1.1%，每桶突破71美元；紐約期油漲2.1%，齊創5個月高。

美滙疲弱帶來利好 金價升逾6美元



美元滙價轉弱，市場資金流入金市，紐約6月期金收市升6.3美元或0.5%，報每盎斯1301.9美元，3月27日以來首度重返1300美元以上。

利比亞首都爆發戰事 機場遭轟炸



利比亞軍事強人哈夫塔爾領導的東部武裝部隊，無視聯合國安理會的和平呼籲，續向首都發動攻勢，周一派出一架戰機轟炸的黎波里一個機場。連日衝突至少造成數十人傷亡。

摩通降評級和目標價 GE曾挫逾8%



摩根大通分析員稱，通用電氣（GE）現金流入量偏低，難以承擔沉重負債，將GE投資評級降為「減持」，目標價降至5美元。GE股價曾挫逾8%，收市仍跌超過5%。

波音拖累道指挫 蘋果助標指八連升



波音削減737 MAX飛機生產兩成，美銀美林即下調波音的投資評級，拖累波音收市挫4.44%；不過，蘋果連升九個交易日漲1.57%，收復200美元關，支持標指先跌後倒升0.10%，為連續八個交易日上揚；納指「二連升」，高收0.19%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國2月工廠訂單跌0.5%，跌幅小於估計的0.6%。

￭ 美國將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織，伊朗也列美軍為恐怖組織。

￭ 美國特工局突換人，原局長艾爾斯離職，由James Murray接替。

￭ 美滙指數尾段報97.04，跌0.35%。歐羅升0.4%，報1.1263美元。

￭ 沙地能源部否認將以美元以外的貨幣出售石油。

￭ 英股上揚0.07%；德股跌0.39%；法股挫0.08%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7174元，較上周五紐約尾盤跌64點子。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報30179點，較昨日恒指收市高水102點。

￭ ADR港股比例指數報30069點，較香港收市低7點。

￭ 恒大(03333)發行多種年期優先票據，年利率介乎9.5%至10%，淨籌約20億美元。

￭ 太陽城(01383)獲執董及主席周焯華提供15億元無抵押貸款融資，年利率3.5%。

￭ 億都(00259)董事會議決截至3月底止年度，派發特別股息每股10仙。

￭ 比亞迪股份(01211)首3個月累計汽車銷量11.76萬輛，按年升5.19%。

￭ 新創建(00659)擬全購富通保險獲控股股東新世界發展(00017)批准。

￭ 鼎立資本(00356)獲控股股東悉售所持9.605億股，相當於已發行股本約42.13%，涉資約8932.65萬元。