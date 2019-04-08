香港財經

香港陸續有虛擬銀行及保險公司獲發牌，該批初創企業齊表示，本地有不少年輕而對科技有較深入認識的消費者群，未來可以發掘更多商機，面對金融業已有傳統巨企，各公司均稱，相信未來傳統及虛擬金融可以共存，而雙方合作創造新的生態圈將成重點。

保險業方面，Bowtie(保泰人壽)聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝表示，香港人相當精明，遇到價格較低而又適合的產品自然會選用，而本港不少年輕人鍾情於在手機處理大小事項，加上整個醫療保險市場，僅得1%為全網上保險，相信未來發展空間龐大。

OneDegree創辦人兼行政總裁郭彥麟亦稱，與保監正繼續密切溝通，希望可取得虛擬保險牌照，保監回覆亦表明希望有更多新險種，該公司正深入研究推出，希望將現時市場保障範圍較小客戶亦獲覆蓋，自言有信心技術上可配合，他透露指，除寵物保險外，中小企員工保障會是其中一個可發展空間。

銀行業方面，剛獲批虛擬銀行牌照的眾安國際，其籌備組成員盧廷匡指出，眾安在內地已有相當成熟的場景應用經驗，希望將其搬到香港使用，而團隊之中大部分為香港人，加上推出共創業務模式，即讓潛在客戶提供意見，有信心可打造更適合港人的新銀行服務，而開業初期，會先以核心銀行服務應市。