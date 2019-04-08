香港財經 中國財經 國際財經

港交所(00388)上月宣布獲MSCI授權，將推出A股期貨。芝商所(CME)亞太區董事總經理Christopher Fix表示歡迎，並相信日後中國會繼續開放予其他交易所發行A股期貨，並非零和遊戲。

Fix表示，芝商所一直與中國商討各種可能性，港交所發行A股期貨的意義在於內地肯開放機會，亦能增加國際間使用及追蹤人民幣及A股相關資產，而且以內地經濟規模之大，不大可能只與一家交易所合作，有信心屆時中國需要更多對外窗口。Fix又指，不會因為港交所發行A股期貨而改變芝商所的策略。

去年芝商所來自非機構類交易業務，按年升27%，Fix稱，芝商所續拓亞洲零售投資者市場，不乏從事家族生意和經驗豐富的投資者，與一般人想像中的「大媽」散戶有所不同，他們偏好能源和金屬類期貨，以對沖本身的營商風險。

芝商所將在5月推出標普500指數、納斯特100指數、羅素2000指數和道瓊斯工業平均指數的「微型E迷你期貨」，合約規模僅為現有「E迷你股指期貨」的十分之一，Fix承認屬實驗性質，認為可以滿足亞洲零售投資者所需。

去年美國加息預期和貿易摩擦，帶來量寬以來少見的波動市，但美聯儲已講明停止加息，貿易摩擦亦有緩和跡象，環球股市均反彈。Fix表示，去年的波動市固然催谷交投，但過度、過長的波動市會令投資者損手，甚至止蝕離場，故波動市亦會帶來痛苦。

倫敦是芝商所的歐洲總部，但英國脫歐仍然未有定案，Fix強調芝商所在歐盟各國均已訂好獨立合作協議，無論脫歐後局面如何，均不會影響芝商所營運。