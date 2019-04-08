香港貨運航空企業發展部總經理陳杰預計，由於本港機場貨運量已進入樽頸位，今年香港機場貨運量只增長1%至1.5%。
陳杰出席電台節目時表示，今年空運有很多不可控因素，包括中美貿易戰，但情況未至於太悲觀，已採取應變措施，如運送貨價較高的貨物。
對於本港機場面對鄰近地區的競爭激烈，陳杰認為，雙方有配合空間，例如加強與香港機場有份投資的珠海機場的合作，紓緩現時本港機場容量不足。他又稱，香港貨航未來一至兩年都不會購買新機，將來會視乎三跑機場進度再決定。
今日 11:05 香港財經
香港貨運航空企業發展部總經理陳杰預計，由於本港機場貨運量已進入樽頸位，今年香港機場貨運量只增長1%至1.5%。
陳杰出席電台節目時表示，今年空運有很多不可控因素，包括中美貿易戰，但情況未至於太悲觀，已採取應變措施，如運送貨價較高的貨物。
對於本港機場面對鄰近地區的競爭激烈，陳杰認為，雙方有配合空間，例如加強與香港機場有份投資的珠海機場的合作，紓緩現時本港機場容量不足。他又稱，香港貨航未來一至兩年都不會購買新機，將來會視乎三跑機場進度再決定。
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