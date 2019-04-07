香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波發表網誌稱，在市區種植的樹木需要好好護養及照顧才能健康成長。不過，香港需要樹木護養和管理的相關人才，以及提升市民在這方面的興趣和知識，才能達到以上目標。

陳茂波引述政府研究稱，香港樹藝、園藝及園境行業人手非常短缺。而且從業員的作業水平參差，情況令人關注。他提到在今年的《財政預算案》中，建議撥出2億元成立「城市林務發展基金」，目的是吸引更多青年人投身樹藝及園藝業；同時會加強公眾教育和推廣，以完善樹木護養和保障公眾安全。

他指出，城市林務發展基金將在4個範疇推出新措施。第一，透過課程資助或獎學金等，鼓勵有志投身這行業的人士或從業員報讀相關課程；第二，推展樹藝及園藝業學徒計劃，為剛入行的生力軍提供津貼及在職培訓；第三，舉辦國際城市林務研討會，提供平台讓世界各地的專家、學者及從業員交流和分享相關的技術和經驗；第四，推動更多社區參與的活動，加強官、商、民、學跨界別協作。

陳茂波不敢期望透過成立林務基金來解決所有關於樹木和環境綠化的問題，但這將是一個新起步點，透過政府積極推動和跨界別的合作，冀為行業培養人才、提升行業的專業水平，並推動行業健康和持續發展。一方面為日後引入樹木管理人員註冊制度鋪路，同時建設更宜居的環境。