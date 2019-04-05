國際財經 香港財經 中國財經

波音削737 MAX飛機產量19%



美國波音公司決定，將近期涉及兩宗墜機事故的737 MAX型號飛機產量，大幅削減19%，稱防失速系統MCAS錯誤被啟動，與兩宗事故存在基本關連。

美國上月非農新增職位19.6萬個 勝預期



美國勞工部公布，3月非農業新增職位19.6萬個，高於市場預期17.7萬個；失業率3.8%，符合預期。

特朗普:美聯儲應該減息



外電引述美國總統特朗普稱，聯儲局應該減息，停止量化緊縮；若局方減息，經濟將「火箭式」上升。

金磚之父:美股10年牛市快將完結



前高盛資產管理公司主席、「金磚之父」奧尼爾稱，美國每周新申領失業救濟人數跌至49年低，意味聯儲局有機會快速轉變目前的「鴿派」立場，若今年底轉「鷹」，持續10年的股市牛市或完結。

美就業數據強 標指七連升撲2900點



美國非農業職位數據佳，加上中美貿談有進展，道指曾漲102點，中段曾倒跌13點，收市仍升40點或0.15%；標指連漲七個交易日，升0.46%；納指上揚0.59%，三大指數同創6個月高。油股雪佛龍彈高1.30%，蘋果和亞馬遜分別攀升0.67%和1.01%。費城半導體指數升0.8%，連續三天新高。

焦點簡訊

￭ 美國白宮顧問庫德洛：中美官員下周視像會議，續談貿協；特朗普對記者稱，不會預測兩國能否達成協議。

￭ 美國20個州政府入稟，阻止總統特朗普以緊急狀態令、抽調政府資金建邊境牆。

￭ 美滙指數尾段反覆升0.1%，報97.39。文翠珊據報向歐盟申請延長脫歐期限至6月30日，但歐洲理事會主席圖斯克提議推遲一年，英歐現分歧，鎊兌美元跌0.33%。

￭ 紐約6月期金每盎斯收報1295.6美元，漲1.3美元或0.1%。

￭ 布蘭特期油每桶收報70.34美元，升1.4%；紐約期油抽高1.6%。

￭ 英股上揚0.61%；德股上升0.18%；法股反彈0.23%。

￭ 聯合國旗下國際電聯秘書長趙厚麟：美國對華為間諜指控是受政經因素驅使，非建基於證據。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.711元，較周三紐約尾盤漲61點子。

￭ ADR港股比例指數報30187點，較香港周四收市高251點。