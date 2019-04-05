香港財經

標普表示，預測今年本港樓價上升約5%。

標普稱，本港樓價自去年8月高位下跌約10%後，現預期今年樓價將上升約5%。標普相信，未來一至兩年私營部門信貸增長溫和，接近過去年20年長期平均增長約5%。

標普表示，香港銀行受惠於本地需求的彈性、市場導向及高度靈活的經濟。然而，鑑於相互關連的增加，該行業也可能受到中國經濟的負面溢出影響。

標普認為，中美貿易爭端的任何進一步升級對銀行帶來潛在影響。由於大多數銀行直接涉及美中貿易走廊有限，迄今為止的影響僅限於主要來自貿易融資活動的收入放緩。