訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:46 香港財經

標普料今年本港樓價升約5%

放大圖片

標普表示，預測今年本港樓價上升約5%。

標普稱，本港樓價自去年8月高位下跌約10%後，現預期今年樓價將上升約5%。標普相信，未來一至兩年私營部門信貸增長溫和，接近過去年20年長期平均增長約5%。

標普表示，香港銀行受惠於本地需求的彈性、市場導向及高度靈活的經濟。然而，鑑於相互關連的增加，該行業也可能受到中國經濟的負面溢出影響。

標普認為，中美貿易爭端的任何進一步升級對銀行帶來潛在影響。由於大多數銀行直接涉及美中貿易走廊有限，迄今為止的影響僅限於主要來自貿易融資活動的收入放緩。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。