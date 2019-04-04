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特朗普晤劉鶴 稱四周內可能達成貿協

美國總統特朗普在白宮會見中國國務院副總理劉鶴，稱兩國已接近達成貿易協議，可能在四周內成事。

檢控官:華府秘密監控 搜集華為違規證據



美國聯邦法院檢控官披露，當局透過秘密監控，搜集有關華為涉及違反制裁伊朗禁令的證據，這些證據被用於起訴華為。

離婚協議:妻子獲4%股權 貝索斯保亞馬遜控制權



根據離婚協議，妻子麥肯齊將取得4%亞馬遜股份，但貝索斯可行使股份的投票權，意味他仍可保住亞馬遜控制權。

特朗普讚貿談 道指高收166點



市場靜候中美貿易談判消息，特朗普在Twitter指談判進展良好，道指尾段曾升180點，收市仍漲166點或0.64%；波音數周內可修復737 Max飛機軟件系統，股價抽高2.89%。標指反覆漲0.21%，原材料板塊高收1.01%。納指反覆挫0.05%，Facebook彈1.43%。亞馬遜跌0.1%。

外圍焦點簡訊

￭ 克利夫蘭聯儲總裁梅斯特：聯儲局可能已完成本輪加息周期，但若經濟回暖，局方可能仍需稍微加息，今年和明年「最多」各加息一次。

￭ 紐約聯儲總裁威廉斯：美國經濟增長前景處於正軌。

￭ 美國國會議長佩洛西：眾議院將入稟，挑戰特朗普以緊急狀態令建邊境牆。

￭ 特朗普提名凱恩（Herman Cain）擔任聯儲局理事，仍待國會確認。

￭ 美國上周首次申領失業救濟人數意外減至20.2萬，為1969年12月以來最少，數據勝預期。

￭ 美滙指數尾段升0.2%，報97.3，美元兌日圓漲0.11%。德國工廠訂單下跌，歐羅兌美元跌0.1%，英鎊跌0.6%。

￭ 紐約期金曾低見1284.9美元，收市報每盎斯1294.3美元，回吐1美元。

￭ 布蘭特期油去年11月以來首次衝破70美元關，曾高見70.03，收市每桶報69.4美元，升0.1%。紐約期油跌0.6%。

￭ 英、法股市分別跌0.22%、0.09%，德股升0.28%。

￭ 消息：歐央行促德銀與德商銀合併前，須發行股票以強化股本。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7171元，較周三紐約尾盤跌28點子。

維峯•浚匯首輪沽出約74% 日內加推最快下周發售



北角維峯．浚匯周四發售首輪72伙，共沽出53個單位，佔可發售單位約74%，為今年首個熱銷的港島區新盤。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報30106點，較恒指收市高水170點。

￭ ADR港股比例指數報29989點，較港高53點。

￭ 中船防務(00317)擬與控股股東互換資產。

￭ 明發(00846)以27.92億人民幣，向世茂房(00813)售安徽房地產項目51%股權。

￭ 環能(01102)按每股0.05022元，配售18.1億股新股，淨籌9057.65萬元，下周一復牌。

￭ 威勝(03393)建議分拆附屬於上交所科創板上市獲受理。