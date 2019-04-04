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立法會房屋事務委員會副主席、民主黨的尹兆堅表示，發展商以招標形式出售一手住宅物業，如「饑餓行銷」的手法，對中小型或細價單位的消費者，是一種剝削權益的行為。

他續稱，發展商不提供透明的資訊，便要求買家競價，是製造一個不公平交易環境。若單位不達至底價，發展商有權不出售，等於有賺無蝕，已要求房屋事務委員會討論事件。

對於政府指招標方式是合法的，他認為，這反映法例存在漏洞，應規定1600平方呎以上單位，才可以招標競價方式出售，例如一些特色戶或山頂豪宅等。