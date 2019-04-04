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今日 14:58 時事脈搏 香港財經

陳帆:不排除採取措施確保一手樓發售公平

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運輸及房屋局局長陳帆表示，留意到近期有相當多的發展商，以招標形式出售一手住宅物業，有個別發展商招標出售方式不理想，局方亦正在跟進。

他續稱，希望地產業界可以自律，遵守一手住宅物業銷售的有關法定要求，不排除有需要時採取適當的措施，確保一手住宅物業的出售安排過程是公平及透明。

陳帆指出，招標出售這個安排，在一手住宅物業銷售的安排中是容許的，惟就着招標的安排，亦都需要遵守有關的守則，包括售樓說明書。雖然沒有價單，但亦需要將有關成交價和相關的資料，上載於一手住宅物業銷售監管局的網頁，供公眾查閱。

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