香港財經

外電引述知情人士透露，華平投資支持的中國放射治療設備製造商海吉亞計劃在香港上市，或籌資約2億美元(約15.6億港元)。

知情人士表示，海吉亞力爭最早在今年下半年上市。不過，知情人士同時指出，IPO的規模和時間等細節都可能有所變動。

華平投資的網站顯示，華平於2015年投資海吉亞。海吉亞的專利產品包括簡稱「陀螺刀」，主要用於腫瘤放射治療。海吉亞還在中國運營50個放療中心和9家醫院。

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