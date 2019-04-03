香港財經

經絡按揭轉介宣布，連接18家按揭銀行的應用程式介面(API)，即日可在經絡按揭的網站一次過瀏覽各行的實時按揭資訊，並已為金管局10月推行的第二階段API開發(接受銀行產品申請)作準備，屆時客戶可循經絡網站直接向各銀行申請按揭。

經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓表示，供客戶一站式查閱各銀行的按息，可為客戶及經絡本身節省時間，增加透明度。認為未必可直接令按息下降，好處在於整個行業可提高成本效益，又指經絡對發展API平台的資源投放無上限。由於各銀行更新本身資料時間不同，經絡會每6小時更新按揭資料。

經絡透過銀通(JETCO)與其會員銀行合作，另亦包括非銀通網絡的滙豐及恒生。銀通行政總裁蔡炳中表示，銀行使用此平台可顯著節省其IT成本，亦可促使產品盡快推出市面。銀通暫時只與經絡合作，若效果理想，不排除與其他按揭中介再合作。

根據金管局資料，有20家銀行開放API。其中星展銀行及上海商業銀行均未有參與是次計劃。劉圓圓解釋，對方回覆稱未有相關API可提供。

劉圓圓又稱，除了與銀行連接API外，亦已開始與發展商、銀行和金融科技公司，探討利用區塊鏈技術，令申請按揭程序更簡易，冀下半年可公布。至於金管局發展API的第三(讀取或更改賬戶資訊)、第四階段(進行交易)尚未有推出時間表，劉圓圓冀屆時可在經絡平台加入轉按套現所需的理財產品。