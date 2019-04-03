香港財經

香港首家獲批虛擬保險牌照公司保泰人壽(Bowtie)，宣布推出自願醫保標準計劃，全網上程序投保、核保及索償，由於毋須驗身及網上投保，公司預期可將投保時間由傳統渠道的3天縮短至約10分鐘完成。

保泰聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝指出，由於沒有代理人渠道可省卻佣金開支，而且結合數碼方式使用，有助減低營運成本，令保泰自願醫保標準計劃在多個年齡分類中的保費可以低絕全港，但他亦稱，隨着未來醫療開支增加，保費亦有機會隨之上調。

至於未來保費上調幅度，保泰聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇解釋道，早期設計產品及費用時的精算假設，已計及未來的承保開支，故不預期會因為客戶群未夠大而令開支率大升，亦不預期會大幅調升保費。

隨投保外，未來的售後服務同樣受注，顏耀輝表示，全網上保險適合對網絡應用較熟悉一群，當中估計不少為年輕人，相信大部分都未有住院及理賠經驗，故在設計上已經做得相當簡單易明，當中程序亦有不少清晰指示，可助客戶逐步輸入資料，並追蹤理賠進度。

首先推出自願醫保標準計劃，顏耀輝認為，仍可有不俗需求，因為估計現時全網上投保保障型產品滲透率不足1%，而不少有較高收入客戶已有公司團體醫保，有信心標準計劃的額外保障需求不低。他補充指，未來會研究推出靈活計劃。