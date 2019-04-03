香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR繼續回升，報1.69429厘，較周二高0.02286厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.68839厘，較周二低0.0034厘；1星期拆息回升至1.70821厘；兩星期拆息上揚至1.7075厘；3個月拆息上揚至1.77329厘。

長息方面，半年期拆息下跌至1.9275厘；1年期拆息回落至2.24534厘。

港滙仍然持續弱勢，仍然於7.85的弱方兌換保證徘徊，截至上午11時26分，港元兌美元報7.8498。