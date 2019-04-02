正通汽車(01728)分拆的汽車金融業務東正金融(02718)明日掛牌，暗盤價微跌0.33%。
耀才證券暗盤交易中心資料顯示，東正金融暗盤價最高曾見3.2元，較招股價3.06元，升4.58%，收市報3.05元，跌0.01元或0.33%，按一手1000股，未計手續費，賬面蝕10元。
該股本港公開發售部分認購不足，僅獲11%認購，未獲認購股份重新分配至國際配售部分。國際配售部分獲適度超額認購。
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