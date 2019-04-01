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為響應自願醫保計劃，保誠(02378)宣布推出兩項醫保計劃，同時推出新客戶保費回贈優惠。

保誠宣布，推出「保誠自主醫保計劃」和「保誠靈活自主醫保計劃」，自即日起至5月底期間，全新投保全線醫療保險可獲4個月回贈，即相等於首年保費67折優惠。

現有客戶將醫療計劃轉移至全新自願醫保計劃，現有受保傷病仍可享有保障、等候期由原有計劃起計，毋需重新等候，以及將無索償紀錄帶到新的計劃。

另外，保誠亦推出全新健康服務平台PRUmobile應用程式，推廣期內有機會獲得百佳現金券等優惠。