香港財經

友邦推出多項自願醫保、強積金及延期年金稅務優惠，當中，自願醫保標準計劃有最低收費保證，與市場上最低保費計劃比較，友邦客戶可獲差價回贈，並會於首個續保年度時取回差價，如果無索償則有保費優惠，最高可獲15%扣減，使用健康程式Vitality最高另有15%保費優惠，即最多可獲30%折扣。

在靈活計劃下，友邦現有指定醫保客戶，亦可免核保轉到自願醫保靈活計劃。友邦首席科技及營運官葉文傑表示，由於自願醫保露活計劃覆蓋面更廣，故保費亦會較現行保險計劃略高，但配合其他優惠，如未知已有疾病在保單生效第31天起可按保障額全數獲賠等，亦有一定競爭力。

除現有客戶外，友邦亦以保費回贈吸引新客，即日至年底前購買靈活計劃，新客戶會有4個月保費回贈。

友邦香港及澳門企業業務、策略及財富管理總經理謝佩蘭表示，友邦在醫保市場有領導地位，每3名有保障港人，1人為友邦客戶，反映友邦在相關領域有足夠經驗及實力，她建議港人應趁機檢視個人保障，並盡快決定是否調整組合。

另外，友邦亦推出合資格扣稅延期年金，內部回報率估算最高為3.13%，保證回報為1.72%，繳付期為5年，年金分派期為10年。

至於強積金可扣稅自願供款，友邦亦推出15隻基金特別管理費，和額外紅利1500元等優惠，紅利方面，第一年供款6萬元或以上，第2至5年供款總額不低於首年，紅利會分3期派發。